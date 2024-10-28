Новую пешеходную дорожку сделали в Подольске по просьбе жителей

Около дома № 2 на улице Февральской в Центральном микрорайоне по просьбе жителей обустроили новую дорожку. Кроме того, был отремонтирован лифт.

Жильцы неоднократно жаловались на перебои в работе лифта. Из-за его постоянных поломок проживающие в доме пенсионеры не могли выйти из дома, а обитатели верхних этажей вынуждены были подниматься по лестнице.

Активные горожане отправились на прием к главе округа Григорию Артамонову и попросили решить их проблему. Пенсионерка Александра Шелованова рассказала, что просьба была выполнена очень быстро.

«Не успели вернуться, а лифт работает, и дорожку тоже быстро заасфальтировали» — отметила она.

В 2024 году в городском округе заменили 39 лифтов в 13 жилых домах.

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