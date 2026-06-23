Новую пешеходную дорожку обустроят в Пушкино

23 июня в микрорайоне Заветы Ильича прошел рабочий выезд с участием представителей округа и депутатов. Здесь проверили ход благоустройства пешеходной тропы длиной 65 метров в рамках программы «Народная тропа».

На месте работ побывали уполномоченный главы округа Нина Ушакова, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и депутат Совета депутатов Любовь Дмитриева. Они осмотрели участок, где год назад жители выступили с инициативой обустроить удобный проход для пешеходов. После обращения было принято решение включить объект в программу благоустройства.

Сейчас на участке проведено выравнивание и идет подготовка основания под будущее покрытие. В ближайшее время здесь появится асфальтовая дорожка с бордюрным ограждением. По плану она должна обеспечить удобное и безопасное передвижение жителей микрорайона. Завершение работ намечено на июль.

В ходе осмотра специалисты обратили внимание на ряд технических вопросов. Речь идет об устройстве водоотвода и ограничении проезда автомобилей по новой дорожке. Все замечания зафиксированы и переданы подрядной организации для доработки.

«Мы должны сделать так, чтобы новая дорожка была не только удобной, но и долговечной. Все нюансы по ливневым стокам и защите от заезда транспорта будут учтены при завершении работ», — отметили участники выезда.

Программа «Народная тропа» в округе Пушкинский реализуется второй год подряд. В прошлом году в муниципалитете уже обустроили десять пешеходных маршрутов общей площадью более трех тысяч квадратных метров. В текущем году проект расширен и включает создание 26 новых троп в разных населенных пунктах округа, включая Пушкино, Ивантеевку, Красноармейск, а также Царево, Софрино, Лесной и Правдинский.