Новую пешеходную дорожку обустроили к детскому саду «Каравелла» в Яхроме

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В течение лета власти Дмитровского округа подготавливали образовательные учреждения к новому учебному году. Например, подрядчик обустроил подход к детскому саду «Каравелла» в Яхроме.

Безопасности возле образовательных учреждений уделяют особое внимание. Сотрудники центра благоустройства «Костинское» обустроили пешеходную дорожку к детскому саду в Яхроме. Родители и воспитанники дошкольного учреждения смогут комфортно добираться до места назначения.

Помимо этого, школы получают по 250 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября по инициативе Илья Поночевного. Такую помощь в народе назвали «грант главы».

«Образование — одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Ежегодно мы выделяем дополнительные средства на подготовку каждого учебного заведения округа к новому учебному году. Всегда очень приятно, посещая наши детские сады и школы, видеть, какие изменения здесь произошли», — отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Благодаря гранту главы руководители решают текущие проблемы: ремонтируют пищеблоки, входные группы, заменяют окна, устанавливают веранды и многое другое.

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