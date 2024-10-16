Новую переходно-скоростную полосу обустроили на Пароходной улице в Коломне

Переходно-скоростную полосу обустроили в Коломне на Пароходной улице. Благодаря новой дороге движение на перекрестке станет удобнее, а пропускная способность повысится.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, полосу обустроили от пересечения с улицы Октябрьской Революции до Заводской.

«Такие полосы обустраиваются на перекрестках, чтобы снизить количество аварийных ситуаций и заторов, сделать поворот удобнее и безопаснее за счет ликвидации помех прямому направлению движения», — добавили в ведомстве.

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