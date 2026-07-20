Новую пасеку откроют в Талдоме

В Подмосковье насчитывается порядка 12,2 тысячи пчелосемей. По итогам 2025 года объем производства меда превысил 387 тонн, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

В Талдоме специалисты Госветслужбы провели обследование новой пасеки в личном подсобном хозяйстве. После завершения всех необходимых процедур она сможет официально приступить к работе.

Как пояснили в министерстве, в ходе проверки ветеринарные врачи оценили условия содержания пчел. В фокусе внимания были санитарное состояние территории, организация пространства и здоровье насекомых.

Пасека обязана соответствовать ряду требований: располагаться не ближе 100 метров от промышленных объектов, аэродромов, линий электропередачи, а также от социальных учреждений. На участке обустроены ограждения и поилки для пчел, выделены места для хранения инвентаря, налажена утилизация отходов и исключены возможные источники загрязнения.

Ветеринары осмотрели пчелиные семьи, отобранные пробы направили в лабораторию, чтобы исключить наличие заболеваний. По результатам обследования пасека признана соответствующей установленным требованиям. Теперь владелец вправе оформить ветеринарно‑санитарный паспорт, легально продавать продукцию пчеловодства и получать ветеринарные сопроводительные документы для перевозки пчел.

В Министерстве сельского хозяйства напоминают: приобретать продукцию пчеловодства стоит только в официальных местах — на рынках, ярмарках либо у зарегистрированных пчеловодов. У продавца обязательно должны быть ветеринарные документы, и он обязан предъявить их по первому требованию покупателя.