Новую «Парту Героя» открыли в Серпухове

Церемония прошла в стенах школы № 3 Образовательного комплекса Пущино. Об этом сообщил глава округа Алексей Шимко.

«Сергей Фалин оставил о себе светлую память как человек исключительной ответственности и глубокой добросовестности. Он всегда был готов прийти на помощь своим близким и друзьям, проявляя истинную преданность и заботу. Его позывной „Молчун“ как нельзя лучше отражал его сдержанный и немногословный характер, однако за этой внешней скромностью скрывалась непреклонная воля, непоколебимая решимость и высочайшее чувство воинского долга», — сообщили в учебном заведении.

На фронте Сергей служил командиром отделения противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона. Однажды получив тяжелое ранение в бою, он, после курса лечения и восстановления, вернулся на передовую. 26 мая 2025 года он погиб в селе Новосадовое под Кременной ЛНР. За проявленные мужество, отвагу и героизм он был посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Парта, представляющая собой мемориальную доску с фотографией Героя, его биографией и описанием подвига, теперь займет место в одном из классов школы.