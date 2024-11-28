Новую партию маскировочных сетей для бойцов СВО собрали в Коломне

В мастерской технологического факультета студенты и преподаватели сплели еще одну партию маскировочных сетей для зоны специальной военной операции. На этот раз передадут тринадцать сетей: восемь зеленых и пять белых.

Волонтерская работа объединила студентов всех факультетов. Ребята активно участвуют в плетении, понимая важность своей помощи. Ректор университета Жанна Леонова также поддерживает инициативу, подчеркивая, что командная работа особенно ценна в сложные времена.

«Наши сети не заводские, у них нет идеальной геометрии, и это плюс — противнику сложнее заметить укрытия. Военные высоко ценят их, а мы стараемся работать как можно быстрее, потому что каждая сеть может спасти жизнь», — отметила ректор.

Маскировочные сети уже стали расходным материалом на передовой, поэтому в мастерской не останавливаются на достигнутом. Коломенский вуз продолжает поддерживать военнослужащих, объединяя студентов, преподавателей и сотрудников ради общей цели.

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