Новую партию гумпомощи передали бойцам СВО из Балашихи

Волонтеры из Балашихи отправили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. С доставкой помогли в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Военнослужащие одной из бригад обратились в приемную с просьбой помочь отправить гумгруз. Лично доставили посылку в зону спецоперации исполнительный директор фонда «Защита», член партии «Единая Россия» Сергей Чураков, заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина и начальник территориального отдела по северной Балашихе администрации города Алексей Рождественский.

«Задача выполнена — гуманитарный груз доставлен в зону СВО. Это 30-я отправка гумгруза на Донбасс с начала СВО. Мы формируем грузы, исходя из заявок и потребностей бойцов», — отметил Сергей Чураков.

Собрали посылку активисты фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», администрации муниципалитета, отделения партии «Единая Россия», а также жители Балашихи.

В гумпомощь вошли дизельные генераторы, сварочный аппарат, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, строительные перчатки, антидроновые шторки, нашлемники, браслеты, одежда, сухой душ, продукты и обереги.

Кроме того, при содействии депутата Государственной думы Вячеслава Фомичева в зону СВО доставили пять эвакуационных тележек для раненых и около 300 медицинских аптечек.

Отметим, что пункты сбора гумпомощи работают в Балашихе в Общественной палате и местных отделениях партии «Единая Россия».

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