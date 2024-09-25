Новую партию гумпомощи отправили в зону СВО из Богородского округа

Предприниматели Богородского округа отправили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. В него вошли подсумки, тактические пояса и медицинские аптечки.

Поддержать наших бойцов стараются представители бизнес-сообщества и предприниматели, в том числе компания по производству военного тактического снаряжения из Богородского городского округа.

«Когда мы только открывались, то решили начать с Электрогорска. Потом стали плотно помогать обуховским девчонкам, матерям, женам — у них тоже своя гуманитарная бригада. У нас есть сотрудник, который непосредственно находится с ними в постоянном контакте. Помню, как лично отвозили гуманитарку для штурмового отряда в Донецкую Народную Республику. Тогда отвезли все, что было», — вспоминает технолог компании по производству военного тактического снаряжения Галина Ефимова.

Также Галина Ефимова отметила, что в приоритете — оказание необходимой помощи бойцам. Так как у руководителя и сотрудников — сыновья и братья сейчас находятся на передовой. Руководство предприятия старается максимально держать обратную связь с бойцами для четкого понимания, что именно востребовано и необходимо ребятам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».