Новую партию гумпомощи отправили из Воскресенска в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции жители Воскресенска. Участие в сборе посылок приняли также победители предварительного голосования «Единой России», сторонники партии, молодогвардейцы и волонтеры.

В посылку вошли продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты, репелленты, сухой душ и окопные свечи. Их изготовили волонтеры округа.

«Мы регулярно организовываем сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Благодарим каждого неравнодушного за проявленную заботу, внимание и безвозмездную готовность помочь. Каждый груз, доставленный на фронт, — это не просто набор предметов первой необходимости, это послание, что каждый боец важен, что его усилия ценятся, и что мир не остается равнодушным к их жертвам и героизму», — прокомментировал победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Слепов.

В зону специальной военной операции груз доставит военнослужащий, прибывший в Воскресенск в краткосрочный отпуск. Гуманитарную помощь в округе продолжают принимать в волонтерских пунктах сбора: в центре патриотического направления «Аквариум», в молодежном центре «Олимпиец», центре поддержки участников СВО и их семей на улице Октябрьской. Кроме того, работает горячая линия: 8(800)101-55-16.

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