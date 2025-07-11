Новую партию гумпомощи для участников СВО отправили из Волоколамска

В Волоколамском округе собрали новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Рано утром 11 июля грузовик с продуктами питания, инструментами, медикаментами и другими необходимыми вещами отправился в направлении Донбасса.
Сопровождать ценный груз лично отправились заместители главы округа Алексей Винтов и Виктор Тюленев. Помощь предназначена волоколамским военнослужащим, которые находятся в Белгородской области, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
«Уже совсем скоро наши парни получат инструменты, стройматериалы, маскировочные сети, медикаменты, комплекты автомобильных шин, продукты и другие нужные вещи. Благодарю всех причастных за неравнодушие! Каждый из вас вносит неоценимый вклад в большое общее дело, приближая заветную победу», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Также вечером 11 июля в Волоколамске состоится благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции.
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