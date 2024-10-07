Новую партию гумпомощи для бойцов СВО собрали в Воскресенске
Очередную партию гуманитарной помощи собрали в Воскресенске. Акцию приурочили ко дню рождения президента России.
Сбор организовали в рамках марафона добрых дел. В нем поучаствовали депутаты, активисты и сторонники «Единой России», представители «Молодой гвардии» и неравнодушные жители города.
Оперативно удалось собрать свыше 30 килограммов гуманитарной помощи. В нее вошли продукты питания, предметы первой необходимости, средства личной гигиены и теплые вещи. Посылку направят бойцам в зону спецоперации.
«Мы регулярно организовываем сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Благодарим каждого неравнодушного за проявленную заботу, внимание и безвозмездную готовность помочь. Каждый груз, доставленный на фронт, — это не просто набор предметов первой необходимости, это послание, что каждый боец важен, что его усилия ценятся и мир не остается равнодушным к его жертвам и героизму», — сказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.
Отметим, что представители местного отделения партии регулярно поддерживают военных в зоне СВО, проводят мастер-классы по изготовлению окопных свечей, маскировочных сетей и сухого душа.
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