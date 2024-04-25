Новую партию гумпомощи бойцам СВО собрали в Лобне | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:22 Новую партию гумпомощи бойцам СВО собрали в Лобне Медиасток.рф

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Еще одну партию гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции из Лобни. В городе есть несколько организаций, которые помогают бойцам на передовой.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают жены бойцов, волонтеры и лобненские школьники, которые передают на передовую трогательные письма.

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«Мы сейчас загружаем большую машину с помощью, которую собрали неравнодушные жители, волонтеры, прихожане церкви Архангела Михаила и церкви в Катюшках», — поделился председатель городского отделения всероссийской организации ветеранов Вооруженных сил Сергей Свороб.

Помочь бойцам может каждый. В городе действует центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, работу которого координирует администрация Лобни. Для бойцов собирают самое необходимое: крупы, сухари, медикаменты, средства личной гигиены, окопные свечи и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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