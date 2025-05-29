Новую партию гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в Курск

Новую партию гуманитарного груза отправили из подмосковного совхоза имени Ленина в Курскую область, Донбасс и республики Новороссии. Акцию приурочили к 80-летию Победы и Международному дню защиты детей.

В формировании груза участвовали жители Подмосковья, Москвы и других регионов, а также трудовые коллективы и партийные организации. Большой вклад внесли и депутаты-коммунисты регионального парламента.

В состав конвоя вошли продукты, лекарства, маскировочные сети, средства против дронов, квадрокоптеры, техника специального назначения, а также автомобили и кроссовые мотоциклы. Помимо этого, бойцам передали письма от школьников с пожеланиями победы и скорого возвращения домой.

«Мы все сплотились и понимаем, что только так будет достигнута победа. Все подмосковные партийные организации участвуют в формировании конвоев с 2014 года. 11 лет большой работы. Мы не остановимся и будем дальше помогать, как бойцам на СВО, так и их семьям», — подчеркнул руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов.

КПРФ и Общероссийский Штаб протестного движения поблагодарили всех, кто помогает фронту и поддерживает жителей прифронтовых территорий.