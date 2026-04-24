Новую партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Воскресенска

В партию вошли генераторы и аккумуляторы, строительные инструменты и расходные материалы, рюкзаки и спальные мешки, медикаменты и перевязочные материалы, термобелье и теплая одежда, средства личной гигиены, продукты длительного хранения. Особое место в посылках заняли теплые вещи, связанные жителями Воскресенска в рамках акции «Тепло для героя».

«Каждая отправленная коробка, каждая связанная пара носков — это знак того, что за спиной у солдат стоит вся страна. Мы своих не бросаем. Победа куется не только на фронте, но и в тылу — общими усилиями, верой и сплоченностью», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Воскресенска Алексей Малкин.

В ближайшее время груз доставят груз в зону проведения СВО. Работа по сбору гуманитарной помощи продолжается.