Новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Ленинском округе

Груз с оборудованием для выполнения боевых задач собрали активисты Ленинского городского округа. Его уже отправили в зону специальной военной операции.

В посылку вошли квадрокоптеры-мавики, патроны «Перехват» и тарелки спутниковой связи, которые уже хорошо себя показали в зоне боевых действий. Собрали гуманитарную помощь представители администрации округа, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Московской области и другие общественные организации.

«Ленинский городской округ совместно с администрацией округа передал необходимое оборудование ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции. Сейчас самое главное — это не оставаться в стороне и вместе идти к победе», — прокомментировал первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

Всего с начала года в зону СВО из округа отправили более 20 партий гуманитарных грузов.

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