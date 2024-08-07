Новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Ленинском округе

Фото: Администрация Ленинского городского округа

Груз с оборудованием для выполнения боевых задач собрали активисты Ленинского городского округа. Его уже отправили в зону специальной военной операции.

В посылку вошли квадрокоптеры-мавики, патроны «Перехват» и тарелки спутниковой связи, которые уже хорошо себя показали в зоне боевых действий. Собрали гуманитарную помощь представители администрации округа, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Московской области и другие общественные организации.

«Ленинский городской округ совместно с администрацией округа передал необходимое оборудование ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции. Сейчас самое главное — это не оставаться в стороне и вместе идти к победе», — прокомментировал первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

Всего с начала года в зону СВО из округа отправили более 20 партий гуманитарных грузов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте