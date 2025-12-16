Новую парковку в селе Вельяминово обустроили в Домодедове

Благоустройство двора завершили около домов № 1-4 в Вельяминове. Там появилось новое парковочное пространство.

Также специалисты расширили здесь проезжую часть. Вопрос о новой парковке стоял давно: чисто автомобилей в селе растет, а имеющаяся инфраструктура перестала справляться с нагрузкой. Поэтому участок решили включить в программу благоустройства.

Проверили результат заместитель главы городского округа Домодедово Александр Назаров и муниципальный депутат Владимир Редькин. Участие в инспекции приняли и активные жители села.

На месте подтвердили, что все обращения учли при проектировании и выполнении работ.

«Работа по обновлению дворовых территорий будет продолжена и в следующем году — уже сформирован перечень дополнительных участков, где планируется благоустройство с учетом мнения жителей», — добавил Александр Назаров.

Отметим, что благоустройство в Вельяминове провели в рамках областной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий» при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.