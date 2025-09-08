Новую парковку сделали в поселке Монино

Рабочие полностью обновили асфальтовое покрытие автомобильной стоянки, обеспечив ровную поверхность. Кроме того, было произведено обновление покрытия на прилегающих тротуарах, ведущих к жилым домам и торговым точкам.

Особое внимание было уделено организации въездной зоны на парковку. Специалисты продумали все детали, чтобы автомобилисты могли без проблем въезжать и выезжать с парковки, не создавая помех для движения. Для обеспечения безопасности пешеходов были установлены искусственные неровности, заставляющие водителей снижать скорость вблизи пешеходных переходов. Также была освежена дорожная разметка.

Пешеходные дорожки спроектированы с учетом потребностей жителей. На них предусмотрено специальное дренажное устройство, отводящее воду и исключающее образование луж. Поверхность тротуаров выполнена с небольшим наклоном. Несмотря на то, что основные работы завершены, в планах — установить дополнительную уличную подсветку на маршрутах, ведущих к соседним домам. Для этого уже проведены необходимые электрические коммуникации и установлены опорные конструкции вдоль тротуаров.