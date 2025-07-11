Новую парковку оборудуют в Щелкове

В деревне Богослово, неподалеку от домов № 9, 10, 12 и 13, начались масштабные работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Внешний вид двора уже начал заметно преображаться.

Первым этапом работ стал демонтаж старого асфальтового покрытия, разборка ограждений и выкапывание бордюров. На сегодняшний день старый верхний слой дорожного полотна полностью убран. На отдельных участках будущей парковки уже установлены новые бордюрные камни, очерчивающие контуры функциональных парковочных мест. Большая часть пешеходных дорожек также претерпела изменения — здесь подготовлено щебеночное основание, которое станет основой для дальнейшей укладки асфальта.

Помимо обновления внутридворовых путей передвижения, рабочие активно занимаются обновлением дорожек и площадок перед входами в подъезды. Особое внимание уделяется созданию доступной среды для всех жителей, в том числе для людей с ограниченной мобильностью. Подъезды будут оснащены пандусами с пологими съездами.