Новую парковку оборудуют на улице Чкалова в Жуковском

Во дворе домов № 3, 5 и 7 по улице Чкалова в Жуковском началась реконструкция. В рамках проекта предусмотрен широкий спектр работ, направленных на обновление и улучшение всех элементов дворовой территории.

Подрядчик проведет демонтаж старого асфальтового покрытия и установит новые бортовые камни. Одним из ключевых элементов благоустройства станет обустройство новой парковки общей площадью 2110 квадратных метров. Помимо этого, будет уложен новый асфальт.

Кроме того, большое внимание будет уделено созданию удобной и безопасной пешеходной инфраструктуры. Во дворе будут обустроены новые пешеходные дорожки и тротуары. Также будут выполнены работы по кронированию деревьев. Во дворе будут установлены новые лавочки и урны. Согласно проекту, площадь новых парковочных мест составит 710 квадратных метров, площадь отремонтированного проезда — 2160 квадратных метров, а площадь обновленных тротуаров — 546 квадратных метров. Завершить все ремонтные работы планируется в августе этого года.