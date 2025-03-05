Новую котельную установят в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Новую блочно-модульную котельную установят у дома № 13 в микрорайоне Миронцево под Солнечногорском. Это позволит улучшить теплоснабжение нового городка и сделать его независимым от существующей котельной.

В настоящее время на основной котельной проводится тщательная очистка котлов, и один из них готовится к запуску в ближайшее время. В процессе подготовки к установке специалисты обнаружили утечку в трубах обратной магистрали и уже приступили к ее устранению.

Из-за гидроударов, произошедших на котельной с 1 января, теплообменники для горячего водоснабжения вышли из строя. В данный момент специалисты занимаются их демонтажем и заменой. Эти работы временно скажутся на подаче горячей воды и отопления для жителей Миронцева.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Мы стремимся обеспечить жителей стабильным теплом и горячим водоснабжением. Уже установлены и находятся в работе три блочно-модульные котельные. Понимаю, что на время проведения работ возникнут неудобства, поэтому заранее благодарю жителей за терпение и понимание», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Дополнительную информацию о ходе работ и замене теплообменников предоставят в ближайшие дни. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться по единому телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте