Новую котельную установят в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске

Новую блочно-модульную котельную установят у дома № 13 в микрорайоне Миронцево под Солнечногорском. Это позволит улучшить теплоснабжение нового городка и сделать его независимым от существующей котельной.

В настоящее время на основной котельной проводится тщательная очистка котлов, и один из них готовится к запуску в ближайшее время. В процессе подготовки к установке специалисты обнаружили утечку в трубах обратной магистрали и уже приступили к ее устранению.

Из-за гидроударов, произошедших на котельной с 1 января, теплообменники для горячего водоснабжения вышли из строя. В данный момент специалисты занимаются их демонтажем и заменой. Эти работы временно скажутся на подаче горячей воды и отопления для жителей Миронцева.