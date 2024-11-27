Новую остановку установили в деревне Корпуса под Лосино-Петровским

В деревне Корпуса привели в порядок остановочный комплекс «Дом отдыха Монино». Специалисты постелили новый асфальт и заменили саму конструкцию.

Специалисты заменили остановку, уложили асфальт и бортовой камень.

Улучшения направлены на безопасность и комфорт пассажиров. Теперь они смогут спрятаться от дождя во время ожидания автобуса и без опаски сесть в транспорт.

Администрация округа поблагодарила жителей за активное участие и конструктивные предложения.

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