Новую остановку установили в деревне Корпуса под Лосино-Петровским
В деревне Корпуса привели в порядок остановочный комплекс «Дом отдыха Монино». Специалисты постелили новый асфальт и заменили саму конструкцию.
Специалисты заменили остановку, уложили асфальт и бортовой камень.
Улучшения направлены на безопасность и комфорт пассажиров. Теперь они смогут спрятаться от дождя во время ожидания автобуса и без опаски сесть в транспорт.
Администрация округа поблагодарила жителей за активное участие и конструктивные предложения.
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Новую остановку установили в деревне Корпуса под Лосино-Петровским
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