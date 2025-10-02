Новую остановку обустроят в чеховском поселке Крюково

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Чтобы улучшить качество жизни людей и внешний облик округа, в Чехове регулярно проходят выездные администрации с участием главы муниципалитета Михаила Собакина. Так, на основании обращений жителей в поселке Крюково уже сделали новый тротуар, там также обустроят остановку и разработают автобусный маршрут.

Сельчане попросили Михаила Собакина помочь с организацией автобусного маршрута до садоводческого некоммерческого товарищества. Сейчас рабочие обустраивают разворотную площадку, прорабатывают маршрут транспорта и готовят основание для остановки.

Также от жителей села Шарапово поступил запрос на строительство пешеходных коммуникаций вдоль улицы Ленина, где отремонтировали участок дороги. Работы уже провели, тротуар готов и жители могут безопасно по нему передвигаться.

Работа по обращениям жителей проходит в Чехове на регулярной основе.