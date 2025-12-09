Новую остановку оборудовали возле санатория имени Сеченова в Звенигороде

Новый остановочный пункт появился возле санатория имени Сеченова в Звенигороде. Здесь установили крытый павильон, лавочки и урны. Кроме того, в следующем году рядом с санаторием вдоль дороги сделают тротуар и уложат около 200 метров асфальта.

Светлана Евтушенко, жительница города, отметила, что санаторий имени Сеченова — одно из самых популярных мест: сюда приезжают туристы, приходят дети и взрослые на занятия и в бассейн. Поэтому жители обратились в администрацию округа с просьбой привести в порядок пешеходную дорожку и остановку. Теперь рядом с центральным входом на территорию санатория и напротив него установлены удобные крытые павильоны.

Добраться до санатория можно автобусом № 13, который идет от квартала Маяковского. Здесь работают два автобуса малого класса и три автобуса среднего класса; утром дойти до санатория можно двумя автобусами.

Маршрут № 10 отправляется от станции в 07:13. Чуть позже, в 07:55, до санатория можно доехать на автобусе № 13, который идет по маршруту: Маяковский — станция — микрорайон Поречье. Расписание автобусов составили с учетом перерывов для отдыха водителей и пассажиропотока на маршруте.