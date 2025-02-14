Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове

Новую особую экономическую зону запланировали создать в Серпухове. В ее строительство инвестируют более 1,2 миллиарда рублей. Открыть площадку планируют до 2026 года.

Проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» поддержали в межведомственной рабочей группе во вопросам создания особых экономических зон. Заседание провели под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

По проекту в Серпухове построят ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 30 гектаров.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 миллиарда рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8восьми миллиардов рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на территории ОЭЗ смогут работать предприятия разных отраслей. О желании разместить там свои площадки уже сообщили компании в сфере фармацевтики, медоборудования, безопасности и других.