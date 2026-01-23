Новую оперу «Евгений Онегин» покажут в Одинцовском округе 25 января
Опера «Евгений Онегин. Ужель та самая Татьяна?» пройдет 25 января в Культурно-досуговом центре «Ершовское». Спектакль предложит новое прочтение классической оперы Петра Ильича Чайковского.
Постановка является специальным проектом Автономной некоммерческой организации «Центр развития социокультурных инициатив „ПроСвет“». Режиссерская концепция построена на диалоге двух начал: возвышенного, поэтического мира и мира материального, земного. Это переосмысление делает вечную историю любви и разочарований еще более глубокой и актуальной для современного зрителя.
Изюминкой спектакля станет участие в роли Ольги Оксаны Федоровой. Известная всей стране как первая россиянка, завоевавшая титул «Мисс Вселенная», она также является заслуженной артисткой России, основателем благотворительного фонда и меценатом.
Спектакль начнется в 17 часов по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ершово, дом 3а.