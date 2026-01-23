Новую оперу «Евгений Онегин» покажут в Одинцовском округе 25 января

Постановка является специальным проектом Автономной некоммерческой организации «Центр развития социокультурных инициатив „ПроСвет“». Режиссерская концепция построена на диалоге двух начал: возвышенного, поэтического мира и мира материального, земного. Это переосмысление делает вечную историю любви и разочарований еще более глубокой и актуальной для современного зрителя.

Изюминкой спектакля станет участие в роли Ольги Оксаны Федоровой. Известная всей стране как первая россиянка, завоевавшая титул «Мисс Вселенная», она также является заслуженной артисткой России, основателем благотворительного фонда и меценатом.

Спектакль начнется в 17 часов по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ершово, дом 3а.