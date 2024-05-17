Новую онлайн-услугу для дорожников запустили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 10:40 Новую онлайн-услугу для дорожников запустили в Подмосковье Медиасток.рф

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Цифровая услуга для тех, кто планирует использовать земельные участки в Подмосковье для строительства или реконструкции автомобильных дорог, появилась на РПГУ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней», — отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга называется «Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог». Для подачи заявления понадобится авторизоваться и заполнить форму, приложив необходимые документы.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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