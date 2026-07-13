Новую очередь ЖК Skolkovo ONE построят в поселке Заречье

Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья утвердил архитектурно-художественное решение следующей очереди жилого комплекса Skolkovo ONE. Проект реализует застройщик Ikon Development в поселке Заречье.

Участок площадью почти два гектара органично встраивается в существующую застройку. С одной стороны он граничит с Мещерским природным парком, с другой — примыкает к уже заселенной первой очереди комплекса. Такое расположение позволяет сохранить баланс между жилой средой и природным ландшафтом.

«Архитектурная концепция предусматривает строительство шести монолитно-кирпичных домов высотой девять этажей и подземного паркинга на 433 машино-места. Дополнительно предусмотрено 113 наземных парковочных мест. Общая площадь зданий составит порядка 70 тысяч квадратных метров. На первом этаже запроектированы коммерческие помещения и общественные пространства», — рассказала глава ведомства Наталья Шувалова.

В составе очереди — четыре односекционных дома, а также двух- и четырехсекционные корпуса, объединенные общей планировочной структурой.

«Архитектурно-художественные решения новой очереди являются логичным продолжением предыдущей и сохраняют баланс между природным окружением и качественной архитектурой. Облик всего квартала Skolkovo One стилистически отсылает к лучшим образцам английской классической архитектуры в ее современном прочтении», — отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Проект включает школу на 1,1 тысячи учащихся и детский сад на 510 мест. Ранее первая очередь Skolkovo ONE, созданная бюро APEX, получила награду конкурса «Лучший проект Подмосковья — 2025» в номинации «Жилая застройка». Комплекс отличают выразительные элементы — арки, колонны, французские балконы и продуманная архитектурная подсветка.