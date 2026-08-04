Новую очередь бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске откроют в этом году

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что запуск новой очереди бизнес-парка «Гринвуд» в городском округе Красногорск планируют завершить в третьем квартале 2026 года.

«Работы по запуску новой очереди бизнес-парка „Гринвуд“ будут закончены в третьем квартале этого года. Площадь объекта составит 28 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект — более четырех миллиардов рублей», — рассказала зампред Зиновьева.

В состав новой очереди войдут выставочные и офисные помещения.

Бизнес-центр «Гринвуд» — это проект китайской корпорации «Чэнтун Интернэшнл». На сегодняшний день площадка стала точкой входа для китайского бизнеса в Россию. Более 400 компаний из 14 стран мира уже стали резидентами центра, из них более 170 представляют КНР.