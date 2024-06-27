Новую насосную станцию построят на улице Бойко в Лобне

В городском округе Лобня приступили к строительству новой канализационно-насосной станции. Объект расположится на улице Бойко в микрорайоне Красная поляна. Одновременно с этим ведутся работы по перекладке коллектора. Завершение обоих проектов запланировано на конец сентября.

Глава городского округа Анна Кротова также подвела итоги сфере благоустройства и сообщила что в муниципалитете активно продолжаются работы по опиловке сухостойных деревьев, покосу травы и окрашиванию ограждений и скамеек.

«На Спортивной, 1 завершили благоустройство, положили асфальт, а на Краснополянской, 29 провели ремонт детской площадки», — написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Кроме того, рабочие покрасили и привели в порядок контейнерную площадку на Чехова, 11. На Жирохова, 2 завершили ремонт отмостки. На улице Луговая и в Научном городке провели механизированную и ручную уборку прибордюрной части.

Эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей городского округа Лобня и создание комфортной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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