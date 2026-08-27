Новую Народную программу утвердили на съезде «Единой России» в Химках

На съезде «Единой России» утвердили новую Народную программу, в основу которой легли наказы жителей. От Химок поступило свыше 28 тысяч предложений.

Главными вопросами для химчан стали благоустройство, ЖКХ, дороги, транспорт, образование и здравоохранение. В программе для округа закрепили задачи — благоустройство скверов «Юность» и «Юбилейный», модернизация коммунальной инфраструктуры, строительство и ремонт соцобъектов, решение транспортных вопросов и поддержка семей участников СВО.

«Для меня и нашей команды доверие и поддержка жителей — самое ценное. Мы стараемся, чтобы жители региона ощущали заботу и внимание, чувствовали себя комфортно и безопасно, уверенно смотрели в будущее. Подмосковье растет, развивается. Каждый подмосковный город преображается, становится более удобным, современным, при этом не теряя своей уникальности и самобытности», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обратная связь с горожанами — ключевой механизм работы: каждый наказ мы прорабатываем, обсуждаем с профильными службами и берем на контроль. Именно так, в постоянном диалоге, удается выстраивать приоритеты и добиваться реальных перемен», — отметил депутат Руслан Шаипов.

По итогам прошедшей Народной программы в Химках построили две новые школы, детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово, отремонтировали ряд школ и три медучреждения. В сфере ЖКХ заменили более 75 километров теплосетей, благоустроили свыше 130 дворов и около 200 народных троп. За пять лет в округе выросло число рабочих мест, прибыль предприятий увеличилась на 40%, а объем инвестиций — на 17%.