Новую набережную с экотропой построят в Ивантеевке к сентябрю

В Пушкинском округе продолжается благоустройство зоны отдыха у реки Учи. Ход работ на строительной площадке в Ивантеевке проинспектировали представители администрации и общественности.

Год назад губернатор Московской области Андрей Воробьев приезжал в сквер на улице Рощинской. Жители попросили его расширить зону отдыха до берега реки. Это предложение и стало отправной точкой для создания проекта новой набережной.

Сейчас строители монтируют сваи и металлоконструкции. Почти 300-метровая экотропа станет центральным объектом. Она будет словно парить над землей. На набережной площадью более четырех гектаров появятся прогулочные дорожки, зоны для детей и спортсменов, площадка для собак и амфитеатр у воды. Также реконструируют пешеходный мост.

«Конкурсные процедуры мы уже завершили, концепция утверждена, подрядчик определен. На объекте каждый день работают около 20 человек и пять единиц техники», — рассказала уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова.

Завершить все работы планируют в сентябре этого года.