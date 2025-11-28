Новую муниципальную управляющую компанию открыли в Солнечногорске

На основе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» организована новая управляющая компания муниципального формата, которая выступит для жителей в качестве альтернативы при выборе организации для обслуживания жилых комплексов. Работа созданной компании строится на основе единых стандартов качества, которые утверждены администрацией городского округа.

Установленные стандарты распространяются на полный перечень работ по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда — от поддержания чистоты в подъездах и на прилегающих территориях до выполнения ремонтных работ и подготовки зданий к отопительному периоду.

Муниципальная УК работает с ресурсоснабжающими предприятиями, такими как водоканал и энергосети. Данная схема работы существенно снижает вероятность задолженностей и позволяет не допускать перебоев в предоставлении коммунальных ресурсов потребителям.

«В настоящий момент МБУ „ДЕЗ“ ведет встречи с жителями, которые решили сменить управляющую компанию. В рамках собраний подробно разъясняются предстоящие планы по работам и порядок перехода», — пояснил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Чтобы получить консультацию по переходу на обслуживание новой УК и узнать об условиях предоставления услуг, гражданам доступна диспетчерская служба МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по номеру: 8 (496) 263-86-52.