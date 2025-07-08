Новую молочную ферму построят в Домодедове в 2025 году

В Домодедове строят новую молочную ферму на 1,2 тысячи коров. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области. Благодаря проекту регион сможет производить на 12 тысяч тонн молока в год больше. Ферму планируют запустить в конце 2025 года. Проект реализует АО «Племзавод Повадино».

Ферма будет занимать 30,4 тысячи квадратных метров. В нее войдут два коровника, родильное отделение, склады для кормов и другие вспомогательные постройки. Всего в проект вложат около 900 миллионов рублей. Часть этих затрат — более 225 миллионов — планируют компенсировать из федерального и областного бюджетов. Еще почти 12 миллионов рублей региона выделит на развитие инфраструктуры.

Одна из важных особенностей фермы — установка биореактора, который будет перерабатывать навоз в подстилку для коров. Это позволит не использовать солому, песок или опилки, улучшит экологическую обстановку и сделает условия для животных более комфортными.