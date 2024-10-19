Новую модульную котельную установили в деревне Бершово под Чеховом

В деревне Бершово городского округа Чехов установили новую блочно-модульную газовую котельную. Этот объект станет источником тепла для двух многоквартирных домов и десятка частных домовладений, обеспечивая комфортные условия для более чем 200 жителей.

Советник главы городского округа Чехов Денис Герасименко рассказал, что уже выполнены земляные работы, проложены сети по земельному участку.

Переход от угольной котельной к газовой позволит безаварийно проходить отопительный период и обеспечит удаленное управление без необходимости постоянного присутствия персонала. После установки начнутся пуско-наладочные работы и подключение к газовой сети. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

«Населенный пункт уже газифицирован. Здесь до этого момента стояла угольная котельная, которая обеспечивала два многоквартирных дома и частный сектор. Программа газификации позволила внести изменения и запланировать установку газовой котельной», — также отметил Герасименко.

Местные жители с нетерпением ждали этого обновления. Староста деревни Бершово Алла Каширская поблагодарила представителей администрации и подчеркнула, что этот проект осуществился благодаря усилиям главы округа и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новая котельная будет работать в круглогодичном режиме, обеспечивая горячее водоснабжение местным жителям на постоянной основе, в отличие от угольной котельной, функционировавшей только в холодное время года.