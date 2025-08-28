Новую модель полуприцепов начнут выпускать в индустриальном парке «Есипово»

Как рассказали в региональном Мининвесте, годовая мощность предприятия составит до 720 единиц техники. Продукцию будут собирать из готовых компонентов. В производстве будут использовать рамы, изготовленные по собственным чертежам, при этом каждая из них будет проходить контроль и проверку толщины антикоррозийного покрытия.

«Благодаря внедренным в производственный процесс контрольным картам сборки с персональной ответственностью сборщиков, мы уверены в качестве своей продукции. А специальное оборудование по настройке тормозной системы и регулировке сход-развала колес позволяет нам выпускать полностью готовый к эксплуатации полуприцеп», — заявил исполнительный директор завода «Хелфиммер» Алексей Зайцев.

Сейчас на территории «Есипово» завершают строительство четвертого этапа проекта.

Компания «Полуприцепы Хелфиммер» входит в экосистему АО «Каргономика».

Инвесторы могут подобрать площадку для реализации своего проекта по ссылке.