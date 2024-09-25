Новую модель мини-погрузчика для уборки улиц представили в Истре

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что новый погрузчик сочетает в себе ряд преимуществ и предназначен для выполнения широкого спектра работ. В арсенале щетка и ковш, что позволяет использовать технику в разные сезоны.

Уже сейчас коммунальщики начали тестировать машину при уборке смета и мелкого мусора. Зимой погрузчик станет хорошим помощником во время расчистки дворов от снега. Рабочие отмечают его компактность и небольшие габариты.

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