Новую многопрофильную больницу откроют в Балашихе в 2027 году

В Подмосковье завершается строительство многопрофильной больницы, которая станет крупнейшим медицинским учреждением в регионе и будет предоставлять высокотехнологичную помощь жителям восточной части области. Открытие больницы запланировано на 2027 год в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов выразил уверенность, что новая больница превзойдет все ожидания и станет важным ресурсом для местных жителей.

В своем отчете о работе за 2024 год в Балашихе Брынцалов рассказал о достигнутых успехах в сфере здравоохранения. В этом году на улице Яганова открыли детскую поликлинику, рассчитанную на 50 посещений в смену, а в Саввино — новую поликлинику для детей и взрослых на 670 посещений и станцию скорой помощи. Всего в регионе в 2024 году заработали 12 новых медицинских объектов, включая больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, провели капитальные и текущие ремонты в десятках существующих медучреждений.

Отметим, что в 2025 году в Подмосковье планируется завершить реконструкцию и строительство 30 объектов здравоохранения, капитально отремонтировать более 50 учреждений и провести текущий ремонт в 40.

В Балашихе уже началось строительство поликлиники на 400 посещений в микрорайоне Алексеевская роща, а в ближайшие годы ожидается открытие еще ряда медицинских учреждений, что значительно улучшит доступ местных жителей к качественной медицинской помощи.