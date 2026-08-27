Новую методику удаления урологических опухолей нашли в Воскресенской больнице

Урологи Воскресенской больницы совместно со специалистами МГУ разработали методику удаления крупных опухолей мочевого пузыря с применением техники «точка фиксации». Помощь уже доступна по полису ОМС.

Новый подход сочетает две технологии — тулиевый волоконный лазер и плазменную резекцию. Это позволяет удалять крупные опухоли (более 30 миллиметров) единым блоком, сохраняя материал для детального морфологического исследования.

Традиционная операция, разработанная около 100 лет назад, несет риски кровотечения, повреждения стенки мочевого пузыря и неполного удаления тканей. Лазерные технологии дают возможность проводить резекцию с контролем глубины и эффективным гемостазом, но извлечение цельного препарата при крупных новообразованиях оставалось технически сложной задачей.

«Лазер дает возможность послойно удалять опухоль с контролем глубины резекции и эффективным гемостазом, а новая последовательность движений хирурга и вторая энергия — плазма — позволяют извлечь опухоль и получить материал, ориентированный для морфологического исследования», — пояснил заведующий отделением урологии, кандидат медицинских наук Дмитрий Кисляков.

Для пациентов это означает снижение риска кровотечений и повреждений, а также сокращение сроков госпитализации: катетер удаляют через 1–2 суток, пребывание в стационаре — до 4 дней. Полученный качественный материал позволяет точнее оценить опухоль и определить дальнейшую тактику лечения.

Сотрудничество объединяет фундаментальный научный опыт МГУ и практику Воскресенской больницы, позволяя внедрять разработки в клиническую практику и делать современные технологии доступными для пациентов. Операция выполняется по ОМС — для записи достаточно направления от терапевта в поликлинике по месту жительства.