Новую меру поддержки производителей детских товаров запустили в Подмосковье

Производители детских товаров из Подмосковья смогут получить льготный заем под 1% годовых на развитие своего дела. Новая мера поддержки стартовала 25 марта, рассказала заместитель председателя правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Новую меру поддержки запустили 25 марта. По ней производители детских товаров смогут получить льготный заем от Фонда развития промышленности по программе «Импортозамещение».

«Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заем от 50 до 150 миллионов рублей на семь лет под 1% годовых. Данная ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Средства можно будет направить на развитие производства: приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое», — сказала Екатерина Зиновьева.

Сейчас в Подмосковье в этом секторе работают более 150 предприятий, многие из которых теперь стали потенциальными получателями займов ФРП.

Узнать больше о программе "Импортозамещение" можно по ссылке.