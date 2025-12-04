Новую меру поддержки для многодетных семей утвердили в Подмосковье

С 2026 года в Подмосковье начнет действовать дополнительная социальная поддержка для студентов из многодетных семей. Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития.

В ведомстве уточнили, что ежегодную компенсацию в размере 50% от стоимости обучения смогут получать семьи, в которых воспитывают четверых и более детей.

Поддержка будет распространяться на первое получение среднего профессионального образования очно на платной основе. При этом профессия или специальность должны входить в утвержденный правительством региона перечень.

«Мы стремимся сделать образование более доступным для наших многодетных семей и уверены, что такая мера поддержки поможет им в получении качественного образования для своих детей», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Для получения выплаты родителям необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт оплаты обучения по договору с государственным колледжем или техникумом региона. На реализацию этой инициативы в региональном бюджете заложено 50 миллионов рублей.