Новую медицинскую технику приобрели для Лобненской больницы

Анна Кротова рассказала, что недавно учреждение здравоохранения получило еще одну новую гинекологическую стойку. В конце 2024 года для больницы приобрели современный ультразвуковой аппарат. Только для новой поликлиники было закуплено более семи тысяч единиц необходимой медицинской техники.

Руководитель муниципалитета и главный врач Лобненской больницы также обсудили на встрече вопросы повышения качества медицинских услуг и пути снижения количества жалоб от жителей округа.

Напомним, новый корпус поликлиники, рассчитанный на 600 посетителей за смену, открыли раньше срока 27 декабря 2024 года. В здании размещаются кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар по всем профилям, врачебные и диагностические кабинеты, женская консультация, лаборатория, отделение для наблюдения инфекционных больных и блок медицинской реабилитации и диспансеризации.