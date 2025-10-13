Новую мебель закупили для детского сада № 26 в Истре

Мебель установили до начала учебного года, она отлично вписалась в интерьер каждой комнаты, создав уютную и приятную атмосферу. И воспитанники детского сада № 26 в Истре вернулись в учреждение, где их ждал приятный сюрприз.

Всего для детского сада № 26 в Истре закупили яркие регулируемые столики, они появились в группах № 2, № 7, № 12 и № 8, удобные стульчики заняли места в группах № 2, № 10 и № 11. Помимо этого, приобрели красивый цветной шкаф для помещения группы № 2, а также функциональные тумбы и мягкие кроватки в группу № 6. Отметим, что в учреждении также ждут доставку кроватей в группу № 1.

Вся новая мебель соответствует нормам СанПиНа и ГОСТа. Она полностью безопасна для детей, удобна в использовании, а главное — имеет яркие и насыщенные цвета, чтобы радовать не только ребят, но и родителей, воспитателей.