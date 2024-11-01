Новую мебель закупили для Центра образования в Богородском округе

Новую мебель доставили в Центр дополнительного образования детей и взрослых в Ногинске. Оборудование приобрели на средства из местного бюджета при поддержке Совета депутатов Богородского округа.

Новую мебель приобрели в Центр дополнительного образования детей и взрослых в Ногинске. В этом году для этих целей при поддержке Совета депутатов Богородского округа из местного бюджета было выделено 150 тысяч рублей.

В настоящее время оборудование доставлено. Вместе с директором Максимом Геннадьевичем Грачевым депутаты осмотрели его.

Сборкой и расстановкой мебели займутся позже — здесь пока обучаются ребята из Центра образования № 30.

Еще один приятный подарок — в ближайшее время при содействии депутата Богородского округа Олега Коблякова в кабинет робототехники поступят новые удобные кресла-мешки. Об этом попросили родители обучающихся.

Приобретение новой мебели облегчит учебный процесс, создаст комфортные условия для ребят.