Новую мебель и оборудование получил детский сад в Волоколамске

Детский сад № 5 в Волоколамске завершил капитальный ремонт и готов к открытию. Воспитанников ждут полностью обновленные и оснащенные современным оборудованием помещения.

Ремонтные и отделочные работы затронули все здание дошкольного учреждения. Были заменены межкомнатные двери, установлены современные энергосберегающие окна, а также проведена перепланировка в раздевальных комнатах. Особое внимание уделили комфорту: в игровых группах, расположенных на первом этаже, теперь оборудованы системы теплого пола.

Внутреннее наполнение групп кардинально изменилось. Игровые и спальные зоны оснастили новой, яркой, безопасной и эргономичной мебелью. Воспитатели уже расставили детские кроватки, столы, стулья и игровые модули. В ближайших планах администрации — установка сушильных шкафов для одежды и обуви воспитанников, что особенно актуально в дождливые дни.

Серьезной модернизации подвергся пищеблок дошкольного учреждения. Здесь установлено современное технологическое оборудование, а также закуплена новая посуда и кухонный инвентарь. Это позволит готовить для детей здоровое, разнообразное и качественное питание в полном соответствии со всеми санитарными нормами и требованиями.

Уже в ближайший понедельник детский сад № 5 начнет работать в штатном режиме. Педагогический коллектив полностью готов принять своих воспитанников в обновленных, светлых и уютных группах.

Все работы по капитальному ремонту и переоснащению учреждения были выполнены в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Реализация проекта проходила при личной поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.