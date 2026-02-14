Новую лыжную трассу представили на соревнованиях в Коломне

Традиционное состязание между школьниками «Быстрая лыжня» состоялось 11 февраля в парке 50‑летия Октября. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов из образовательных учреждений Коломны и Озер.

Как рассказал директор спортивной школы по лыжным видам спорта «Метеор» Павел Малинин, каждая школа выставила команду из 10 человек — пять девочек и пять мальчиков. Участники соревновались как в личном, так и в командном зачете, преодолевая дистанцию в три километра. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

Воспитанница «Метеора» Софья Кулакова отметила, что занимается лыжами около шести лет и каждый год участвует в этих стартах, проверяя свои силы. Другая участница, Полина Панфилова, поделилась впечатлениями от обновленной трассы. По ее словам, после благоустройства парка в 2025 году трасса стала идеально ровной, широкой и с хорошим освещением, что положительно влияет на скорость.

Новая трасса уже пользуется популярностью у жителей: здесь проходят соревнования среди трудовых коллективов, а в ближайшее время состоится крупный турнир «Коломенская лыжня», который объединит как профессионалов, так и любителей.