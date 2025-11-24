Новую лыжную трассу откроют в Пушкино зимой

Новая лыжная трасса появится в лесопарке «Северный». Проект «Зима в Подмосковье» начнет свою работу уже первого декабря.

Общая длина новой трассы составит около трех километров и тридцати метров. Она будет доступна посетителям сразу же после установления устойчивых минусовых температур и образования снежного покрова толщиной минимум пятнадцать сантиметров. После достижения необходимых погодных условий сотрудники парка приступят к подготовке покрытия и установке необходимой навигационной инфраструктуры.

Кроме того, парк планирует предложить широкий спектр зимних развлечений своим гостям. Всего планируется задействовать восемь зон отдыха, каждая из которых предложит свои активности. Так, начиная с первых чисел декабря, два крупных парка в Пушкино и Ивантеевке будут оборудованы ледовыми площадками с искусственным льдом. Подготовительная работа уже началась: специалисты завершили укладку необходимого материала — геотекстиля, а также приступили к заливке первоначального слоя льда.

Дополнительно на территории парков будут обустроены две тюбинговые горки. Также посетители всех возрастов смогут посетить дом Деда Мороза и поучаствовать в творческих занятиях мастерской «Зимняя сказка».