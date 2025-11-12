Новую локацию для зимнего отдыха обустроят в парке «Леко» под Дмитровом

Крытая территория для отдыха «Балконы Леко» появится в конце ноября в селе Синьково Дмитровского округа. В дождливую и холодную погоду посетители смогут комфортно пользоваться самыми популярными активностями основного парка.

Сейчас специалисты заканчивают демонтажные работы на третьем этаже фабрики спортивных изделий, выравнивают полы и стены.

Новая локация будет разделена на теплую, промежуточную и холодные зоны. Директор фабрики «Леко» Константин Могильницкий рассказал, что там обустроят шахматную зону, установят несколько батутов, а также разместят выставки. Воткрытом доступе будет представлена продукция фабрики — спортивные снаряды, тренажеры и различный инвентарь для физических упражнений.

Круглогодичная зона отдыха «Балконы Леко» начнет работать с 29 ноября. Вход для посетителей будет свободным.