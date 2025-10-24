Новую локацию для отдыха и занятий спортом откроют в Ногинске

В Ногинске появится новая зона для активного отдыха и занятий спортом, которая станет важным дополнением к городской инфраструктуре. В сквере «Малыш» на улице Новоногинской завершены работы по установке современного спортивного оборудования и обустройству детской игровой площадки.

Площадка для воркаута занимает 100 квадратных метров и оборудована всем необходимым для тренировок как детей, так и взрослых. Рядом с ней строят губернаторский детский игровой комплекс площадью 450 квадратных метров. В настоящее время завершают работы по укладке специального покрытия, которое сделано из вторичных материалов, таких как автомобильные покрышки. Это обеспечивает не только экологичность, но и долговечность нового объекта.

Специалисты уделяют особое внимание технологии укладки покрытия, чтобы обеспечить его качество и безопасность. Необходимый этап — это высыхание, которое занимает около суток, что предотвращает появление следов на поверхности.

Проект благоустройства сквера реализуется в рамках новой государственной программы, направленной на развитие малых общественных территорий. Ожидается, что все работы завершат до конца года, и новая локация станет популярным местом для отдыха и активного досуга.