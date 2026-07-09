Новую линию по производству пузырчатой упаковки запустили в Солнечногорске

Производственная группа «Гофромир» в Солнечногорске запустила новую линию по производству воздушно-пузырчатой пленки шириной 150 сантиметров. Благодаря этому предприятие сможет увеличить годовой объем производства до 30 миллионов квадратных метров.

Новое оборудование позволяет выпускать пленку с пузырьком до 30 миллиметров и многослойные комбинированные материалы на основе пленки, вспененного полиэтилена, фольги и бумаги.

«Ключевое новшество — освоение выпуска антистатической пленки: после сертификации компания стала единственным российским производителем такой продукции с подтвержденными лабораторными характеристиками. Основные потребители продукции — маркетплейсы, логистические операторы и производственные компании, которым важны защитные свойства упаковки. В ноябре 2025 года предприятие впервые достигло отметки в 1 миллион квадратных метров за месяц, а на 2026 год запланирован выпуск около 15 миллионов квадратных метров», — сказал первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

На предприятии действует замкнутый цикл переработки брака, доля вторичного сырья превышает 40%. Компания участвует в муниципальном проекте «Наши кадры» и сотрудничает с профильными колледжами Московской области. Студенты проходят практику на производстве, где система наставничества помогает молодым специалистам адаптироваться и формирует кадровый резерв.